 Итоги недели: Замедление роста ВВП, рекордная прибыль банков и Ахметов в НАБУ

ФИНАНСЫ

Украинские банки получили за год рекордную прибыль в 60 миллиардов

Украинские банки в 2019 году получили рекордную прибыль в размере 60 миллиардов гривен, сообщила замглавы Национального банка Екатерина Рожкова. В том числе "Приватбанк" увеличил прибыль в 2,8 раза – до 32,6 млрд грн.

Нацбанк спрогнозировал падение ставок по депозитам в гривне ниже 10% годовых

Национальный банк ожидает снижения ставок по депозитам в 2020 году до 1% по вкладам в валюте и ниже 10% – в гривне, при условии утверждения новой программы с МВФ, заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

Денежные переводы заробитчан в Украину достигли $12 миллиардов

По предварительным данным НБУ, объем частных переводов в Украину из-за границы в 2019 году составил $11,98 млрд (по официальным и неформальным каналам), что на 7,8% больше, чем годом ранее.

Больше всего переводов поступило из Польши ($3,8 млрд), Чехии ($1,1 млрд) и России ($1 млрд).

Безналичные операции с платежными картами впервые превысили 50%

По подсчетам Нацбанка, объем безналичных операций составил 50,3% от всех операций с использованием платежных карт в 2019 году, тогда как по итогам 2018 года этот показатель составлял 45,1%, а еще пять лет назад – лишь 25%.

При этом количество бесконтактных платежных карт за год выросло в 2 раза – до 8,6 млн шт.

Объем денежных переводов в пределах Украины за год вырос на 40%

В 2019 году объем внутригосударственных переводов через системы перевода средств вырос на 38,6% по сравнению с 2018 годом, составив 197,93 млрд грн или $7,68 млрд в эквиваленте, сообщил НБУ. При этом в Украину за год перечислили $2,27 млрд, за пределы страны – $398 млн.

Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа в 4 раза

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 9,2 млрд грн. Больше половины этой суммы принесла продажа облигаций в долларах США на $202 млн под 3,39% годовых.

После этого портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов на 14 февраля увеличился до нового рекордного уровня в 127,03 млрд грн.

Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке в 2 раза

Национальный банк за период с 10 по 14 февраля сократил покупку валюты на межбанковском валютном рынке до $165,5 млн, тогда как неделей ранее чистая покупка валюты Нацбанком составила $317,5 млн.

Нацбанк сократил количество банков для стресс-тестирования

Стресс-тестирование в 2020 году будут проходить 16 банков, на которые приходится 44% активов банковской системы. Раньше стресс-тесты проходили 25 крупнейших банков, но НБУ освободил от этой процедуры банки, которые по итогам проведенных тестов не нуждались в докапитализации.

Верховный суд встал на сторону Фонда гарантирования в споре о ликвидации банков

Решение Верховного суда в споре с бывшими собственниками "Укринбанка" встал на сторону Фонда гарантирования вкладов, разъяснив несколько ключевых вопросов, которые позволяли бывшим владельцам пытаться выводить имущество ликвидируемых банков через суды.

Госбанки объявили о снижении ставок по ипотеке до 15% годовых

Государственные "Ощадбанк" и "Укргазбанк" объявили о новых условиях ипотечных программ, анонсировав возможность получить кредит на покупку жилья под 15-16% при первом взносе в 20%.

МАКРОЭКОНОМИКА

Рост ВПП Украины в четвертом квартале резко замедлился до 1,5%

По предварительным данным Госстата, рост реального ВВП Украины в четвертом квартале 2019 года в годичном измерении замедлился до 1,5% с 4,1% в предыдущем квартале. Минэкономики оценивало рост ВВП в четвертом квартале 2019 года в 2,1%.

После этого котировки ВВП-варрантов Украины 14 февраля снизились примерно на 1% – до 107,9% номинала.С учетом данных роста ВВП в целом за 2019 год (около 3,1%) выплаты по ВВП-варрантам в 2021 году могут составить $20-30 млн.

Рост цен замедлился до 3,2%, – Госстат

По данным Госстата, рост потребительских цен в январе 2020 года составил 0,2% после дефляции на 0,2% в декабре 2019 года. В то же время в годовом измерении рост цен по итогам января замедлился до 3,2% с 4,1% итогам 2019 года.

В Нацбанке отметили, что инфляция ожидаемо вышла за нижнюю границу целевого диапазона 5%±1 п.п. и, вероятно, будет находиться там в течение следующих месяцев, но до конца текущего года вернется к цели в результате высокого внутреннего спроса и дальнейшего смягчения монетарной политики.

Госстат изменил методику расчета инфляции

Госслужба статистики с 2020 года рассчитывает инфляцию только по областным центрам и некоторым городам, в то время как раньше методология расчета предусматривала использование данных из 3-5 населенных пунктов в каждой области. Также пересмотрен вес различных расходов в корзине при расчете инфляции.

Дефицит внешней торговли сократился за год в 2 раза, – Госстат

В 2019 году экспорт товаров и услуг из Украины вырос на 11,2% – до $63,68 млрд, тогда как импорт вырос на 6% – до $67,31 млрд. Таким образом, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса по итогам 2019 года составило $3,63 млрд, что почти вдвое меньше, чем в 2018 году (-$6,21 млрд).

ЭНЕРГЕТИКА

Нацкомиссия снизит тариф на доставку газа при нулевом потреблении с марта

НКРЭКУ одобрила проект решения о снижении платы за распределение газа для потребителей, которые не потребляли газ в 2019 году, сообщил глава Комиссии Валерий Тарасюк. После его утверждения плата для клиентов с нулевым потреблением составит около 2,8 грн в месяц при наличии подключения газовой плиты.

ДТЭК Ахметова заблокировал уплату тарифа при экспорте электроэнергии через суд

Окружной административный суд Киева по иску "ДТЭК Западэнерго" приостановил действие постановления НКРЭКУ, которым в Кодексе системы передачи было закреплено обязательство экспортеров электрической энергии оплачивать тариф на передачу.

По данным "Укрэнерго", долг компаний из группы ДТЭК Рината Ахметова за передачу электроэнергии при ее экспорте на 10 января составлял 544,48 млн грн.

Цены на газ в Европе упали до минимума за 15 лет

Цены фьючерсов на газ с поставкой в марте на самой ликвидной торговой площадке Европы – нидерландском хабе Title Transfer Facility (TTF) – падали до $101,7 за тысячу кубометров, что стало минимальным уровнем для зимнего месяца с января 2005 года. Именно к ценам на TTF теперь привязаны тарифы на газ для населения в Украине.

Власти Киева повысили плату за отопление и горячую воду

Стоимость отопления и горячей воды в Киеве за январь из-за меньшей скидки из-за падения цены на газ вырастет, по сравнению с предыдущим месяцем до 1356,62 грн/Гкал (с 1290 грн в декабре) и около 74,5 грн за кубометр (с 72,43 грн) соответственно.

Однако "Киевтеплоэнерго" признает, что суммы в платежках выросли намного больше, называя среди причин этого более длительный период между снятием показателей тепловых счетчиков.

СБУ выявила махинации с электроэнергией для населения на 2,8 миллиарда

СБУ выяснила, что компании-поставщики универсальных услуг завышали объемы потребления электроэнергии населением по низкому тарифу, а затем перепродавали ее по рыночным ценам предприятиям промышленности.

Схема позволила поставщикам электроэнергии получить сверхприбыль путем нанесения ущерба ГП "Гарантированный покупатель" в размере более 2,8 млрд грн. По данным СБУ, после ее обнаружения поставщики согласились компенсировать убытки госпредприятию.

В свою очередь "Гарантированный покупатель" сообщил, что поставщики универсальных услуг скорректировали прогнозные объемы электроэнергии на фактические данные, что привело к увеличению общей стоимости отпущенной ПУП электроэнергии на 2,88 млрд грн.

ВЛАСТЬ

Кабмин создал Агентство по управлению госдолгом

Кабинет министров создал Долговое агентство для управления государственным долгом страны, оно должно начать работу осенью 2020 года.

Зеленский утвердил создание единого юрлица для органов Таможенной службы

Закон урегулирует работу Налоговой и Таможенной служб в формате единых юрлиц и позволит открыть базу таможенной стоимости товаров по экспортно-импортным операциям.

Кабмин утвердил внедрение электронных акцизных марок на алкоголь

Как пояснили в Минфине, новая система предусматривает ряд особенностей, которые будут вводиться поэтапно. В частности, весной изменятся бумажные акцизные марки – на них появится два новых элемента: QR-код и штрих-код. Это позволит проверять акцизную марку на легальность с помощью открытой базы данных.

Евросоюз снял запрет на импорт мяса птицы из Украины

Европейский союз поддержал решение о зонировании случая птичьего гриппа в Украине, сняв таким образом запрет ЕС на ввоз мяса птицы со всей территории Украины, наложенный несколько недель назад, сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка.

Кабмин сменил главу налоговой милиции

Кабмин назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Сергея Солодченко вместо Дениса Гутенко, который занимал эту должность с июля 2019 года. Напомним, после запуска Налоговой и Таможенной служб в подчинении ГФС остается налоговая милиция.

ТРАНСПОРТ

Крупнейший портовый оператор DP World заходит в Украину

Портовый оператор DP World начинает работать в Украине через приобретение контроля в TIS Container Terminal Ukraine, сообщил совладелец и гендиректор TIS Андрей Ставницер. Таким образом, Украина станет 51-ой страной, где оперирует DP World.

Суд отменил приостановку передачи в концессию Херсонского порта

Мининфраструктуры добилось отмены решения суда о приостановке передачи в концессию имущества "Херсонского морского торгового порта" по итогам конкурса, в котором победила компания "Рисоил-Херсон".

КОРПОРАЦИИ

Топ-менеджер Коломойского вернулся на работу в государственную "Укртранснафту"

Александр Лазорко возобновил работу в ПАО "Укртранснафта" на должности заместителя генерального директора. Лазорко был объявлен в розыск в сентябре 2015 года за присвоение имущества "Укртатнафты", которой он руководил. После президентских выборов Лазорко сняли с розыска и он вернулся в Украину.

"Нафтогаз" задержал выплату премий на $29 миллионов за победу над "Газпромом"

"Нафтогаз Украины" до сих пор не выплатил премию за полученные от российского "Газпрома" $2,9 млрд в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, потребовав выплаты предусмотренных контрактом средств через суд.

Налоговая служба зафиксировала рост количества физлиц-предпринимателей

По состоянию на начало 2020 года количество зарегистрированных физических лиц - предпринимателей в Украине составляло 1 885,9 тыс., что на 19,8 тыс. больше, чем на начало 2019 года, сообщили в Налоговой службе.

"Киевстар" отчитался о росте доходов на 20%

Чистый доход АО "Киевстар" по итогам 2019 года составил 22,39 млрд грн, что на 19,6% больше, чем за 2018 год. В четвертом квартале 2019 года средний доход с одного абонента компании вырос на 17,4% – до 68 грн.

Крупнейший переработчик фруктов Украины занял 10% мирового рынка сока

Группа компаний T.B.Fruit, крупнейший переработчик фруктов и ягод в Украине, по итогам 2019 года заняла 10% мирового рынка сока, нарастив свою долю, сообщил основатель группы T.B.Fruit Тарас Барщовский.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Ахметов дал показания в НАБУ в качестве свидетеля

Богатейший украинский олигарх Ринат Ахметов посещал здание Национального антикоррупционного бюро для дачи пояснений в качестве свидетеля. В пресс-службе бизнесмена и в НАБУ отказались предоставить подробности.

Однако известно, что начале августа 2019 года НАБУ сообщило о подозрении шести сотрудникам ДТЭК Ахметова. Они якобы были причастны к внедрению так называемой формулы "Роттердам+", которая существенно повышала стоимость электроэнергии для конечных потребителей.

Беглый Онищенко попросил убежища в Германии и готов выехать в Россию, – адвокат

Беглый экс-депутат Александр Онищенко, находящийся под стражей в Германии, передумал возвращаться в Украину и запросил политическое убежище в ФРГ, а также готов выехать в Россию, поскольку имеет гражданство этой страны, рассказал адвокат экс-депутата Инго Миноджио.

Суд поручил заблокировать сайт букмекера Parimatch и 50 онлайн-казино

Печерский суд обязал провайдеров заблокировать доступ к 60 сайтам, в том числе букмекера Parimatch, онлайн-казино joykasino, ряду доменов казино Vulkan и других. Рряд из указанных в постановлении суда доменов уже заблокированы, однако сайт parimatch.com по-прежнему работает спустя три недели после решения суда.

В то же время букмекер Favbet/"Фаворит Спорт" заявил, что получил решение суда разблокировать работу своих сайтов в Украине, закрытых судом 30 января.

Прокурор по делу Бойко получил от его окружения месторождение минеральных вод

Новым совладельцем принадлежащего окружению экс-министра Юрию Бойко ООО "Трускавецкие лечебные воды" стал экс-первый заместитель военного прокурора Владимир Жербицкий. До выхода на пенсию в 2017 году он расследовал схемы Курченко со сжиженным газом, не установив причастности Бойко к их организации.

Силовики проводят обыски по делу о строительстве метро на Виноградарь

СБУ провела обыски в ПАО "Киевметрострой", а также в отделениях "Укргазбанка" по делу о завладении бюджетными средствами, в том числе по факту безосновательного размещения на депозитных счетах 1,7 млрд грн, выделенных на строительство метро.

По данным следствия, частная компания разместила полученные из бюджета Киева 1,7 млрд грн на депозите, что позволило ей присвоить 139 млн грн процентов по вкладу. Банковские счета предприятий на сумму 2,4 млрд грн арестованы.