 "Укрзализныця" исключит из перечня малодеятельных 53 станции

Об этом сообщил директор департамента коммерческой работы "Укрзализныци" Андрей Мирошников, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"Согласно законодательству региональные филиалы "Укрзализныця" обращались к местным органам власти с предложением согласовать закрытие малодеятельных станций или решить вопрос возмещения потерь связанных с обслуживанием малодеятельных объектов инфраструктуры. Всего получили 9 согласований на закрытие. Некоторые органы местного самоуправления запросили расчет затрат, но ни одного предложения относительно возможного возмещения или иного конструктивного решения проблемы не поступило. Более того, мы имеем затраты по этим станциям, связанные с налогом на землю, который платится в местные бюджеты", – сказал Мирошников.

В компании отмечают, что самым эффективным механизмом возврата малодеятельных станций к нормальной работе, является увеличение объемов перевозки благодаря совместной работе местных органов власти, территориальных общин и бизнеса.

"Мы всегда готовы идти навстречу, но мы хотим видеть, что предприятия и местные власти также ищут варианты как уменьшить свои расходы и повысить эффективность работы. Мы заинтересованы в том, чтобы максимально сконцентрировать перевозки на железной дороге", – отметил директор по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрей Рязанцев.

Он добавил, что такая работа по итогам второго полугодия 2019 года уже привела к тому, что из перечня малодеятельных станций выйдут 53 станции и они вернутся к устойчивому функционированию.

Также обсуждалась возможность компенсации убытков от деятельности станций за счет местных бюджетов или средств местного бизнеса. Одним из таких механизмов может стать возвращение "Укрзализныце" уплаченного в местные бюджеты земельного налога на земли, на которых расположена малодеятельный станция, или увеличение возмещения за перевозку льготных категорий пассажиров.