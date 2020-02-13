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 Зеленский анонсировал строительство городка для переселенцев из Крыма

В Херсонской области планируется построить городок для переселенцев из Крыма, среди которых – более 500 семей крымских татар.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил на встрече с постоянным представителем в Автономной Республике Крым Антоном Кориневичем и его заместителями, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По словам президента, соответствующие договоренности достигнуты во время его встречи с президентом Турции.

"Мы хотим построить такой городок. В этом году мы должны начать это делать. С вашей стороны нужны коммуникация и контроль", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что кроме этого на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" на административной границе с временно оккупированным Крымом будет создан специальный хаб с развитой инфраструктурой для комфортного пересечения украинского КПВВ, будут построены качественные дороги и обеспечено транспортное сообщение.

"Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь – "город-сад". Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома", – сказал президент.

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Зеленский также подчеркнул важность реализации программы, которая упрощает процедуру обучения детей с оккупированных территорий в украинских заведениях высшего образования.

"Чтобы сразу на КПВВ они получали все документы и знали о возможности вступить в любой вуз", – отметил глава государства.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175619
 
 
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