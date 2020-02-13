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Все про:депозит (256) МВФ (1086) НБУ (4424) ставки (75)

 Нацбанк спрогнозировал падение ставок по депозитам в гривне ниже 10% годовых

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает снижения ставок по депозитам в 2020 году до 1% по валюте и ниже 10% по гривне при условии утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В прошлом году был шок из-за того, что гривня выросла, и это был шок для всех. В этом году.., если у нас все будет нормально с МВФ, будет еще один шок – будут демонстрации под Национальным банком, поскольку люди будут получать по своим сбережениям: по депозитам в валюте – до 1%, а по гривне – ниже 10%", – сказал Чурий.

При этом замглавы НБУ отметил, что при этом снижение ставок по депозитам позитивно отразится на украинской экономике в целом.

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Как сообщалось, Международный валютный фонд (МВФ) по-прежнему ожидает выполнения согласованных ранее предварительных мер для окончательного утверждения советом директоров Фонда новой трехлетней программы расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд, заявил в четверг представитель МВФ Джерри Райс.

Напомним, 7 декабря 2019 года Международный валютный фонд достиг соглашения с украинскими властями об условиях нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования.

Как отметили в МВФ, предварительно соглашение еще подлежит утверждению руководством МВФ и Исполнительным советом Фонда, и будет зависеть от выполнения ряда предварительных условий.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175618
 
 
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ЭТИ Порошенковские ставленники пытаются все возможными способами подорвать авторитет Зеленского, ссылаясь мол МВФ их заставляет снизить ставки по депозитам. И не каких демонстраций не будет, просто люди станут забирать свои деньги с банков, а этого такие как Чурий и добиваются.
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