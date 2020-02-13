 Квартальный мировой спрос на нефть упал впервые за 10 лет, – МЭА

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на CNBC, передает БизнесЦензор.

Ожидается, что в первом квартале 2020 года спрос сократится на 435 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это станет первым квартальным сокращением спроса за последние 10 лет, говорится в ежемесячном отчете МЭА.

Прогнозируемое снижение спроса побудило агентство уменьшить прогноз роста на 2020 год на 365 тыс. б/с - до 825 тыс. б/с, что является самым низким показателем с 2011 года. Потребление в странах ОЭСР, которое оказалось меньше ожиданий, сократило рост в 2019 году до 885 тыс. б/с.

Понижение прогноза происходит из-за того, что коронавирус, который заразил более 59 тыс. человек во всем мире и убил более 1300 человек, продолжает ухудшать настроения на мировом рынке и давит на экономическую активность Китая, поскольку заводы и предприятия закрываются, а поездки в/из Китая ограничены.

Вирусный кризис также оказал негативное влияние на бизнес в других странах, поскольку экономические форумы и бизнес-конференции были отменены. Последним в этом списке оказался Mobile World Congress, который должен был состояться в этом месяце в Барселоне.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вспышка "представляет собой очень большую угрозу для мира".

Управляющая директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева накануне рассказала CNBC, что новый штамм коронавируса "явно более эффективен" для мировой экономики, чем эпидемия атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов.

Негативное влияние на нефтяной спрос сильно отразилось на котировках. С пиковых значений в начале января (тогда же начался вирусный кризис) мировые цены на нефть снизились более чем на $10/барр. и опустились ниже $55/барр.

На этой неделе цены выросли на ожиданиях того, что члены ОПЕК и производители, не входящие в картель, во главе с Россией, могут в очередной раз сократить мировую нефтедобычу, чтобы противодействовать "вирусному" падению спроса.

Последствия нового коронавируса, известного сейчас как COVID-19, будут "значительными" для мирового спроса на нефть, цен на нефть и для производителей, говорится в отчете МЭА.

"С точки зрения производителей, до кризиса COVID-19 рынок должен был прийти к равновесию во второй половине 2020 года из-за сочетания сокращений производства, осуществленных в начале года, более сильного спроса и отставания от прогнозов роста поставок сырья из-за пределов ОПЕК. Теперь риск, связанный с вирусной вспышкой, побудил страны ОПЕК+ задуматься о дополнительном сокращении нефтедобычи", - отмечается в документе.

На прошлой неделе технический комитет группы производителей ОПЕК, состоящей из 14 членов, во главе с Саудовской Аравией и ее союзниками, не являющимися членами, во главе с Россией (группа, известная как ОПЕК +), рекомендовал дополнительно сократить добычу на 600 тыс. б/с в дополнение к текущему сокращению на 1,7 млн б/с. Однако Россия до сих пор не дала понять, поддержит ли она более глубокие сокращения.

В февральском прогнозе рынка нефти ОПЕК отметила снижение спроса на нефть в 2020 году, сославшись на вспышку коронавируса в качестве "основного фактора". Прогноз был снижен на 230 тыс. б/с до 990 тыс. б/с.