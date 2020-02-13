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 Кабмин уволил двух заместителей нового министра развития территорий

Кабинет министров уволил двух заместителей министра развития громад и территорий, один из них согласован на должность главы Сумской областной государственной администрации.

Об этом вице-премьер-министр - министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль сообщил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Вчера на Кабинете министров принято решение об увольнении двух заместителей. Первый заместитель Дмитрий Живицкий согласован как кандидат на должность Сумской областной государственной администрации. Юлиан Чаплинский уволен в связи со сменой министра", – сказал Шмыгаль.

По словам вице-премьера, новая команда заместителей сейчас согласовывается с премьер-министром.

"Это профессиональные люди с соответствующим опытом, которые точно не завязаны на каких-то коррупционных схемах", – подчеркнул Шмыгаль.

Министр добавил, что у него есть видение формирования команды, с которой удастся достичь хороших результатов.

В свою очередь Шмыгаль отметил, что не намерен менять государственного секретаря министерства, им останется Олег Войтович.

"Я знаю его как очень профессионального и критически порядного человека, поэтому думаю, что нам с ним в команде будет работаться довольно продуктивно и комфортно", – сказал вице-премьер.

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Как сообщалось, Верховная Рада 4 февраля назначила главу Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития громад и территорий, предварительно уволив с должности главы этого министерства Алену Бабак.

До назначения главой ОГА в августе 2019 года Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС из холдинга ДТЭК Рината Ахметова.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175614
 
 
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