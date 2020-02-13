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Все про:аэропорт (777) Борисполь (541) Европа (222) рейтинг (624)

 Аэропорт "Борисполь" занял первое место в рейтинге ACI Europe

По итогам 2019 года Международный аэропорт "Борисполь" занял первое место в рейтинге ACI Europe.

Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Рекордная динамика роста пассажиропотока в 21,1% обеспечила нам топ-позицию среди крупных аэропортов с пассажиропотоком 10-25 млн пассажиров. Такая высокая оценка дает силы для новых свершений команде аэропорта", - сказано в сообщении.

Согласно обнародованному на странице аэропорта в Facebook рейтингу, за "Борисполем" в списке оказались аэропорты Милана (MXP) с показателем +16,6%, Москвы (VKO) - +11,7%, Берлина (TXL) - +10,1%, Порту (OPO) - +9,8%.

ACI Europe ежемесячно составляет рейтинг аэропортов по уровню пассажиропотока, анализируя данные более 230 европейских аэропортов.

Международный совет аэропортов (Airports Council International) - единственное глобальное торговое представительство аэропортов в мире. Оно делится на отделения: ACI Europe, ACI Africa, ACI Asia, ACI Latin American/Carribean, ACI North America, ACI Pacific.

Целями ACI является представление интересов аэропортов-членов организации, поиск путей сотрудничества их с авиакомпаниями и другими партнерами для создания условий, необходимых для успешного функционирования всей отрасли, продвижение интересов операторов аэропортов в регулирующих органах и законодательных структурах, а также в кругах, влияющих на формирование общественного мнения об аэропортовом бизнесе.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175608
 
 
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