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 Госбанки объявили о снижении ставок по ипотеке до 15% годовых

Государственные "Ощадбанк" и "Укргазбанк" объявили о новых условиях ипотечных программ.

Как сообщает пресс-служба "Ощадбанка", банк снизил процентные ставки по кредитам в диапазоне от 3-4,49 процентного пункта, передает БизнесЦензор.

"Теперь ставки по ипотечным кредитам стартуют от 15,99% при уплате 20% стоимости жилья. Кроме того, понимая разнообразные потребности клиентов, "Ощадбанк" разработал программы кредитования на любой вкус с возможностью получения ипотечного кредита со ставкой от 11,99%", – отмечается в сообщении.

В 2019 году "Ощадбанк" предоставил ипотечных кредитов на 555 млн грн.

В свою очередь пресс-служба "Укргазбанка" сообщает об увеличении максимальной суммы ипотечного кредита до 5 млн грн.

"Купить жилье в кредит через ипотечный офис "Укргазбанк" можно под 15,5% годовых в гривне, причем без комиссий за оформление. Первый собственный взнос – от 20% от стоимости жилья", – сказано в сообщении банка.

"Укргазбанк" уже выдал более 320 ипотечных сертификатов на сумму 183 млн грн. Чаще всего за новым жильем обращаются жители столицы, Харькова и Днепра.

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Как сообщалось, президент Владимир Зеленский считает реальной задачей добиться снижения ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых.

Согласно Отчету о финансовой стабильности Нацбанка за декабрь 2019 года, на тот момент ипотечные кредиты по партнерским программам с застройщиками предлагали всего семь банков по ставкам 19-20% годовых на срок до 20 лет на сумму до 2 млн грн. В то же время на рынке были предложения по сниженной ставке по кредитам до пяти лет.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175605
 
 
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