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 Нацбанк выдал валютную лицензию компании "Леогейминг Пей"

Национальный банк Украины 12 февраля принял решение о выдаче валютной лицензии ООО "ФК Леогейминг Пей" (Киев) - платежной организации международной платежной системы "ЛЕО".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение НБУ, передает БизнесЦензор.

"Леогейминг Пей" стала 31 финучреждением, получившим лицензию на торговлю валютными ценностями в наличной форме.

НБУ 3 января 2017 года зарегистрировал международную платежную систему "ЛЕО", платежной организацией которой является ООО "Финансовая компания "Леогейминг Пей". Согласно Единому госреестру, бенефециаром финкомпания является Алена Шевцова.

"ФК Леогейминг Пей" зарегистрирована в декабре 2013 года.

Уставный капитал ФК составляет 19,7 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175604
 
 
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