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Все про:Facebook (383) фейк (12) Instagram (71)

 Facebook нанял Reuters для борьбы с фейками в преддверии выборов в США

Facebook Inc договорилась с агентством Reuters, подразделением Thomson Reuters Corp, о проверке контента, размещенного в соцсети и ее подразделении Instagram.

Как сообщает Reuters, новый отдел агентства будет проверять фото, видео, заголовки и другой контент, созданный пользователями Facebook в США на английском и испанском языках, передает БизнесЦензор.

Финансовые условия сделки не раскрываются.

Напомним, Facebook подвергается критике из-за возможности распространения фейковых новостей в преддверии президентских выборов в США, назначенных на ноябрь этого года.

В декабре соцсеть запустила пилотный проект с целью быстрее выявлять дезинформацию.

Американские спецслужбы утверждают, что социальные сети широко использовались Россией для вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году. Москва отвергает эти обвинения.

Facebook работает над проверкой контента в США и с другими партнерами, среди которых агентства Associated Press и AgenceFrance-Presse.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175598
 
 
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