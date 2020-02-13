 "Гарантированный покупатель" рассчитался по "зеленому тарифу" за январь на 53%

Об этом говорится в сообщении предприятия, передает БизнесЦензор.

"Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" оплатило производителям электроэнергии по "зеленому" тарифу за электрическую энергию, произведенную в январе 2020 года. 12 февраля 2020 года предприятие перечислило восстановительной генерации 430 млн грн. Всего за электроэнергию января Гарантированный покупатель заплатил 1,1 млрд грн", – сказано в сообщении.

Таким образом, общий уровень расчетов за январь составил 53%.

Также в сообщении отмечается, что "Гарантированный покупатель" работает над завершением выплат производителям электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) за 2019 год.

Предприятие на 100% рассчиталось в ВИЭ за электроэнергию июля-ноября, уплатив по "зеленому" тарифу свыше 15 млрд грн. Текущий уровень расчетов за декабрь – 56%. Окончательно закончить выплаты по 2019 год предприятие сможет после поступления средств от поставщиков универсальных услуг.