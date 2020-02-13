 Кабмин создал комиссию по реорганизации Госаудитслужбы

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, комиссию возглавил председатель Офиса Игорь Буграк, передает БизнесЦензор.

"В течение шести месяцев комиссия должна подготовить и представить правительству положение об Офисе финансового контроля, утвердить структуру и штатное расписание и разработать изменения в законодательство, необходимые для организации деятельности Офиса, поскольку он будет отличаться от Госаудитслужбы подходом к осуществлению своих функций", – сказано в сообщении.

В Минфине подчеркивают, что Офис финконтроля должен будет сконцентрироваться на предупредительном контроле путем анализа и обработки данных в информационно-аналитических системах.

Читайте также: Кабмин назначил временного руководителя Госаудитслужбы

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 20 октября 2019 года передал Государственную аудиторскую службу в подчинение Министерства финансов.

11 декбаря того же года Кабмин принял решение о создании Офиса финансового контроля, который должен заменить Государственную аудиторскую службу.

24 января 2020 года Кабмин назначил председателем Государственной аудиторской службы Игоря Буграка, который до этого занимал должность директора Департамента гармонизации внутреннего финансового контроля Министерства финансов. 5 декабря Кабинет министров назначил Игоря Буграка председателем Офиса финансового контроля.

Напомним, Кабинет министров создал Государственную аудиторскую службу в октябре 2015 года путем реорганизации Государственной финансовой инспекции. Деятельность Госаудитслужбы координировал Кабинет министров.

Кабмин 29 сентября уволил Лидию Гаврилову с должности главы Государственной аудиторской службы, назначив временно исполняющей обязанности главы ведомства заместителя председателя указанной службы Галину Вашеку.

Гаврилова была председателем Государственной аудиторской службы Украины с декабря 2015 года.