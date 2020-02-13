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 Энергетика, Коррупция
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Все про:изъятие (3) ГФС (1407) нефтепродукты (184)

 Налоговая милиция обнаружила две незаконные нефтебазы на Полтавщине

Сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы в Полтавской области изъяли из незаконного оборота партию нефтепродуктов на сумму 9,5 млн грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС, передает БизнесЦензор.

"В рамках проведения операции "Акциз-2020" были установлены две нефтебазы и ряд АЗС на территории региона, на которых осуществлялось незаконное накопление, хранение и сбыт подпольно изготовленных нефтепродуктов низкого качества, которые не соответствуют требованиям Технического регламента и ГОСТу", – сказано в сообщении.

По даным следствия, злоумышленники реализовывали продукцию за наличные без отражения указанных операций в бухгалтерском и налоговом учете и, соответственно, - без уплаты налогов.

"По результатам проведенных действий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 377,4 тонн нефтепродуктов стоимостью 9,5 млн грн, а также документы финансово-хозяйственной деятельности, кассовые книги и черновые записи", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, 11 февраля прокуратура Полтавской области совместно с налоговой милицией прекратили сбыт незаконно изготовленного топлива на территории одной из нефтебаз. В ходе обыска было изъято более 1,25 млн л нефтепродуктов стоимостью 37,6 млн ​​грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175583
 
   
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