 Прибыль "Приватбанка" превысила 32 миллиарда

Как передает БизнесЦензор, об этом пресс-секретарь банка Олег Серга сообщил на своей странице в сети Facebook.
Представитель банка уточнил, что на выплату дивидендов по итогам работы в 2019 году "Приватбанк" направит не менее 16,3 млрд грн.
Как сообщалось, по данным НБУ, украинские банки в 2019 году получили рекордную прибыль в 60 миллиардов гривен.
Напомним, чистая прибыль государственного "Приватбанка" по итогам 2018 года составила 11,67 млрд грн.
Напомним, правительство Украины, по предложению НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения.
Национализированный "Приватбанк" в 2017 году получил убыток в размере 22,97 млрд грн.
А теперь давайте посмотрим за счёт чего выросла прибыль. И так краткое эссе. 10 января я перевожу средства на счёт исполнительной службы и через несколько дней мои средства возвращаются. Я дублирую платёж спустя пару недель и тут происходит интересное. Стоимость такой услуги ещё в декабре стоила 3 грн. Мой не состоявшийся платёж в январе тоже имел комисию 3 грн. Но тут о чудо, в феврале она стоит 102грн..... Я скромно обращаюсь в привате 24 к консультанту с вопросом почему вчера было 3 а сегодня 102? На что мне сообщают что ничего не изменилось.... всё как прежде.... возможно комиссия и я произвожу оплату за счёт кредитных средств. Но нет я использую исключительно личные средства... меня перевели на консультанта повыше, который заявил что за расчёты с бюджетом взимается 1%. Я сказал что не плачу деньги в бюджет а перевожу алименты своему ребёнку через исполнительную службу как завещал нам наш милый Минюст, самый справедливый в мире! На что мне сказали что эти деньги пойдут в бюджет а оттуда моему ребёнку и по этому я должен платить не 25% а ещё и привату 1% и так было всегда. В общем после одного часа и 20 минут пререканий эта ушлая конторка признала что она подняла комиссию с 3грн до 1% от суммы перечислений в любое госучреждение. При этом табличку с тарифами они не поменяли а добавили звёздочку к указанным ранее 3 грн при перечислении через приват24 и ссылкой под звёздочкой указали свои скромные 1% комиссии. Я прекратил сотрудничество с этой ушлой конторкой с которой достаточно долго сотрудничал. Мне не приятны жулики, которые сначала врут а когда их припирают к стене делают удивлённое лицо и говорят что так и было. Расставайтесь с ними, они деграданты, которые плывут на былых инновациях по инерции. На рынке достаточная конкуренция и есть куда более интересные банковские продукты и сервис. Приват - Вы превратились в реальный отстой, Вам было мало тех денег которые я у вас оставлял и хранил? Я не буду больше это делать, надеюсь Вас пустят по ветру клиенты которые покинут вас навсегда и пусть вас сожрёт Беня)
Сатана\/ - ЗЕЛЕНСКИЙ - Предатель.
Старый друг, лучше новых двух, вот ты и потух .
Строишь из себя простака у папы сороского,
Будишь лизать просака у папы римского ,
И как прусака предадут тебя лоха они на дух.
Я ненавижу того кого любил ,ведь мира не будет
И доверял и наделял .Да будь ты проклят чуваче.
Дурака включаюче ,ты наше счастье выключаешь.
Кого ты набрал вокруг ,ведь Круг послал всем слух,
Что Джокер в Украине вышел из добрых и приласканных,
И такое бывает , но не канает и жизнь таких быстро таит.
Нельзя плевать в колодец ,нельзя плевать на доброту ,
Мечту и дружбу предавать и всем на головы насрать.
Так я ваш приговор ,наверное это ты нам говорил..,
И тут ты не схитрил ,на Лавине клятвенно заверил,
Но ты наверное не измерил всю глубину падений,
И Белого Паука сомнений и судьбы чужой явлений...