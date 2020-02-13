 Прибыль "Приватбанка" превысила 32 миллиарда

Как передает БизнесЦензор, об этом пресс-секретарь банка Олег Серга сообщил на своей странице в сети Facebook.

Представитель банка уточнил, что на выплату дивидендов по итогам работы в 2019 году "Приватбанк" направит не менее 16,3 млрд грн.

Как сообщалось, по данным НБУ, украинские банки в 2019 году получили рекордную прибыль в 60 миллиардов гривен.

Напомним, чистая прибыль государственного "Приватбанка" по итогам 2018 года составила 11,67 млрд грн.

Напомним, правительство Украины, по предложению НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Национализированный "Приватбанк" в 2017 году получил убыток в размере 22,97 млрд грн.