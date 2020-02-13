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 В Украине создали электронный сервис, который платит деньги за безопасное управление авто

При содействии Министерства инфраструктуры в Украине создан первый электронный сервис, который платит деньги за безопасное управление авто.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает БизнесЦензор.

"За безопасное управление авто можно получить кэшбэк. При содействии Министерства инфраструктуры в Украине создан первый электронный сервис, который платит деньги за безопасное управление авто. Стартап "Штрафы UA" разработал приложение, что должен снизить количество аварий на дорогах. Система позволяет оценить вождения конкретного водителя и мотивировать не нарушать. За ответственное поведение на дороге водитель получает награду – до 18% кэшбэка от суммы страхования. Скидка формируется неоднократно и постоянно меняется в зависимости от безопасности стиля вождения", – заявил Криклий.

По словам главы министерства, сервис "Безопасное вождение" запустился 10 января и за месяц уже получил более 10 тыс. пользователей.

"Синергия государства, общественности и бизнеса дают беспрецедентные для Украины смарт-решения. Это именно тот подход, который нужен для развития транспортной инфраструктуры и решения застарелых проблем. Искренне благодарен основателю стартапа Денису Дмитрову и всей команде "Штрафы UА" за инициативность, решительность и последовательность в реализации смелого и очень нужного проекта", – подчеркнул министр инфраструктуры.

"Первый рейтинг своего управления пользователь увидит после выполнения 10 поездок. Вместе с рейтингом водителю будет предложена сумма кэшбэка. Стартап также разработал виджет для городов. Он позволяет водителям, которые направляются в другой город, учитывать все факторы и быть более внимательными в новой местности. Сейчас приложение работает для IOS платформы, также разработчики планируют запуск для Android. В ближайшее время в приложении планируется расширение возможностей вознаграждения за ответственное вождение. Сейчас команда активно работает над формированием сообщества безопасного вождения", – подчеркнул Криклий.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175579
 
 
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Очередная замануха в "цифровой рай" от минцифры. Вот интересно как можно "безопасно управлять авто" на наших опаснейших дорогах-направлениях, если в год на дорогах гибнет 3400 человек - в 5 раз больше чем во всем мире от "смертельнейшего" короновируса?У нас 95% аварий связаны с ямами на дорогах. А запретив "ямочный ремонт" ямы на дорогах станут равны размеру колес разве эта цифра потерь не увеличится вдвое ? А ведь деньги наваривают разные прохиндеи от "страховых кампаний" на этом "бесплатном сыре".А плюс еще отвлечение водителя от дороги мыслями о "стартапах",IOS платформах,рейтингах и вознаграждениях в 2 гривни,которые он может быть получит введя все свои паспортные данные, данные жены и родственников,кошек,собак,перечислив недвижимость, номер банковской карты,и все имеющиеся персональные данные- вместо того,чтобы разогнав от бюджетного корыта всех тырящих деньги "стартаповцев",на эти сэкономленные деньги залатать реально крутые ямы от пункта "А" до пункта"Б". А водителей, просто героически доехавших до конечной цели-миновавших все оставшиеся ямы премировать всех без исключения низкой ценой на бензин и дизтопливо,соответствующей мировым ценам на нефть.?
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