 Власти Германии арестовали бизнесмена за нарушение санкций против России

Гражданина ФРГ Александера С. задержали 11 февраля, на следующий день был выдан ордер на его арест, сейчас подозреваемый находится под стражей, передет БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Также были проведены обыски в его квартире в Аугсбурге, а также в 12 помещениях, принадлежащих компании и гражданам, которые не проходят по делу как подозреваемые, в Баварии, Берлине и Саксонии.

По данным прокуратуры ФРГ, задержанный вопреки запрету ЕС поставлял в Россию станочное оборудование, которое может использоваться для военных целей. Бизнесмена обвиняют в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности.

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Следователи установили, Александер С. предположительно продавал продукцию клиентам в военной сфере, а чтобы скрыть эти действия, использовал постоянно менявшихся подставных получателей. Кроме того, предприниматель обманным путем получил экспортную лицензию, указав неверную информацию об использовании станков.

По данным следствия, таким образом с января 2016 года по январь 2018 года были осуществлены до семи поставок на общую сумму порядка 8 млн евро.

Прокуратура Германии также подчеркивает, что все проданное в РФ оборудование "объективно подходит для использования в военной сфере" и подпадает под санкции ЕС против России. Кроме того, ведомство полагает, что в экспортные сделки были вовлечены российские спецслужбы.