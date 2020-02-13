 Британская Crown Agents сэкономила на закупках лекарств от рака для Украины $26 миллионов

Об этом сообщила глава представительства британского закупочного агентства Crown Agents Татьяна Коротченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы гордимся тем, что Украина стала привлекательным поставщиком, компании хотят принимать участие в закупках. Это значит, что стране доверяют, доверяют уровню конкуренции в стране, это значит, что поставщики уверены, что не будет коррупции и что будет вовремя осуществлена оплата. Это значит, что сюда будут заходить новые производители", – сказала глава представительства.

Коротченко напомнила, что общий бюджет закупки по программе взрослой онкологии за средства госбюджета 2019 года составляет около $63,73 млн.

Всего в рамках программы закуплено 100% определенной Минздравом потребности – более 9,36 млн единиц медпрепаратов по 96 позициям, из которых в настоящее время поставлено 62,4%.

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При этом Коротченко уточнила, что сейчас поставки ведутся с учетом суммы заказа и суммы дозакупки на сэкономленные средства.

"Часто возникает вопрос о том, почему сейчас поставляется препараты за бюджеты прошлых лет. Это дозакупка на сумму сэкомленных денег", – сказала представитель Crown Agents.

Коротченко уточнила, что в закупке по программе взрослой онкологии приняли участие 24 поставщика, в том числе – 17 производителей.

Коротченко также сообщила, что в настоящее время договоры с Минздравом на закупку лекарств агентством Crown Agents за средства госбюджета 2020 года пока не подписаны.

Как сообщалось, в госбюджете на 2019 год на закупки лекарств предусмотрено 6,6 млрд грн, из них на направление взрослой онкологии - более 1,3 млрд грн.

Напомним, Минздрав Украины заключает договоры с Crown Agents на закупку препаратов по программам взрослой и детской онкологии с 2015 года.