[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.38 26.48
 Макроэкономика
  537  0
Все про:Ливия (23) нефть (2683) убытки (465)

 Ливия потеряла $1,4 миллиарда из-за нефтяного форс-мажора

Из-за блокирования нефтяных портов и прекращения добычи на большинстве месторождений Ливия потеряла $1,38 млрд.

Об этом сообщает портал Afrigatenews со ссылкой на ливийскую Национальную нефтяную корпорацию (NOC), передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

NOC сообщает, что по состоянию 12 февраля добыча нефти в стране снизилась до 191,47 тыс. баррелей в сутки (б/с). Корпорация требует прекратить "безответственное и незаконное блокирование" ее объектов и дать возможность возобновить добычу в интересах ливийского народа.

Накануне Организация стран-экспортеров нефти сообщала, что в январе члены ОПЕК перевыполнили соглашение об ограничении добычи на 27%. Производство в прошлом месяце снижено на 0,5 млн б/с. По сравнению с уровнями октября 2018 года добыча сокращена на 1,5 млн б/с вместо условленных 1,18 млн б/с. В январе снижению производства способствовал форс-мажор в Ливии, которая потеряла почти 344 тыс. б/с нефтедобычи.

В конце ноября NOC заявляла о намерении нарастить к 2024 году производство до 2,1 млн б/с. На тот момент компания, по собственным оценкам, добывала 1,25 млн б/с. Однако 17 января силы, преданные ливийскому фельдмаршалу Халифе Хафтару, закрыли экспортные порты в Сиртском заливе в Центральной Ливии и терминале Харига на востоке страны.

Терминалы Меллита и Завия на западе страны вынуждены прервать поставки через два дня после того, как были остановлены сырьевые потоки со снабжающего месторождения. В результате закрытия порта Национальная нефтяная корпорация (NOC) объявила о форс-мажорных обстоятельствах в отношении поставок.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175564
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
авто АЗС аэропорт банки Кабмин НБУ Новости компаний Укрзализныця Харьков
 
 
 
 
 
 вверх