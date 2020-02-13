[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.38 26.48
 Транспорт
  214  0
Все про:налоги (1046) Украэрорух (55)

 "Украэрорух" уплатил в 2019 году миллиард гривен налогов

По итогам прошлого года "Украэрорух" уплатил в бюджеты Украины всех уровней более 1 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.

Об этом сообщает пресс-служба "Украэроруха", передает БизнесЦензор.

Единый социальный взнос, который, в частности, является источником формирования Пенсионного фонда, за прошлый год составил 448,2 млн грн, налог с доходов физических лиц - 445,9 млн грн и военный сбор - 36,1 грн.

Отмечается, что деятельность предприятия не финансируется из государственного бюджета, а только за счет собственных средств, полученных за предоставленные украинским и зарубежным авиакомпаниям услуги по аэронавигационному обслуживанию полетов в воздушном пространстве Украины.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175563
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
авто АЗС аэропорт банки Кабмин НБУ Новости компаний Укрзализныця Харьков
 
 
 
 
 
 вверх