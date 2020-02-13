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 Нацбанк согласовал назначение двух новых членов набсовета "Укрэксимбанка"

Национальный банк Украины (НБУ) согласовал кандидатуры двух членов наблюдательного совета государственного "Укрэксимбанка".

В частности, 13 февраля Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем согласовал назначение Ласло Урбана в качестве независимого члена набсовета и Дмитрия Каплюка как представителя государства от Верховной Рады, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Итак, сейчас наблюдательный совет "Укрэксимбанка" почти полностью сформирован – в его состав входят 8 человек (из 9), которые согласованы Национальным банком", – отмечается в сообщении.

В НБУ напомнили, что после того, как 27 декабря 2019 года Кабмин прекратил полномочия члена набсовета "Укрэксимбанка" Стивена Фишера, эта должность остается вакантной.

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Как сообщалось, в августе 2019 года Нацбанк согласовал кандидатуры Виктории Страховой как представителя президента в набсовете "Укрэксимбанка" и Юрия Буцы – от Кабинета министров.

Впоследствии, в сентябре 2019 года, НБУ согласовал назначение четырех независимых членов набсовета: Стивена Фишера, Доминика Меню, Сергея Коновца, Димитри Чичли и Оляны Гордиенко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175562
 
 
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