 Договор с ЕС о "промышленном безвизе" могут подписать в начале 2021 года, – вице-премьер

Об этом заявил вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"К началу следующего года рассчитываем на подписание, планировать рано. Это не сразу начнет работать для всей промышленности, будут постепенно включения", – сказал Кулеба.

Вице-премьер признал, что европейские партнеры в начале переговоров не были сторонниками идеи "промышленного безвиза" с Украиной (сейчас ЕС имеет промышленный безвиз только с Израилем).

"Я подтверждаю, что сначала мы не встречали большого восторга со стороны наших европейских партнеров по этому поводу. Но благодаря тому, что парламент принял все необходимое законодательство по состоянию на сейчас, благодаря тому, что от президента до премьер-министра, меня и украинской дипломатии – мы очень активно работали с Европейским Союзом, разъясняли им преимущества этого. Нам удалось изменить в корне позицию ЕС и сейчас они подтверждают, что готовы двигаться по этому пути", – отметил Кулеба.

Вице-премьер уточнил, что первая группа товаров, на которую будет распространено соглашение, – низковольтное оборудование.

"В жизни это, прежде всего, бытовая техника, то есть то, что производится для массового рынка. Условно говоря, чтобы украинский чайник свободно продавался в немецком супермаркете и пользовался там спросом", – привел пример Кулеба.

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Как сообщалось, ранее торговый представитель-заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка заявил, что предварительная оценочная миссия ЕС, предусмотренная дорожной картой для заключения Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (известная как "промышленный безвиз"), прибудет в Украину в первом квартале 2020 года.

По словам Качки, предварительная миссия "должна убедить всех нас, что есть смысл в организации официальной оценочной миссии".

Ожидается, что "промышленный безвиз" с Евросоюзом, то есть подписание соглашения АСАА (соглашения о соответствии и приемлемости промышленной продукции) значительно упростит экспорт промышленной продукции в ЕС, в частности, производители смогут получать необходимые сертификаты в Украине.