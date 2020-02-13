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Все про:задолженность (40) зарплата (656) Киев (2418) Киевпастранс (105)

 Глава "Киевпасстранса" отрицает задолженность по выплате зарплаты

В коммунальном предприятии "Киевпасстранс" заработная плата выплачена всем работникам, согласно коллективному договору, и никакой задолженности нет.

Об этом заявил генеральный директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Манипулятивные заявления некоторых политиков и представителей средств массовой информации о якобы задолженности по выплате заработной платы работникам "Киевпасстранса" не соответствуют действительности. Сейчас работники в полном объеме получили зарплату", – заявил Левченко.

По словам главы предпрятия, с 2016 года заработная плата работникам КП "Киевпастранс" увеличена в 3,5 раз.

"Кроме того, финансовый план предприятия на 2020 год предусматривает увеличение зарплаты работникам коммунального предприятия еще на 25%", – подчеркнул Левченко.

Он также отметил, что в этом году планируется обновить подвижной состав предприятия.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175559
 
 
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