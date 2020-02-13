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 Минэкоэнерго оценит влияние изменений климата на экономику Украины

Министерство энергетики и защиты окружающей среды при содействии Всемирного банка привлечет украинских и международных ученых к проведении оценки влияния выбросов парниковых газов на сельское и лесное хозяйства, а также на здоровье людей в Украине.

Как сообщает пресс-служба Минэкоэнерго, для оценки биофизических воздействий будут использовать современные методики прогнозов, передает БизнесЦензор.

"Это позволит предусмотреть риски последствий изменения климата в Украине до 2030, 2050 и 2100 годов по 3 сценариям, вероятного роста выбросов парниковых газов и увеличения температуры", – сказано в сообщении.

Целью совместного исследования указано использование детальных и современных прогнозов климата для оценки биофизических воздействий в этих секторах до 2100 года.

Научная работа также будет включать экономическую оценку затрат на изменение климата в разных частях страны.

Оценку изменений климата в Украине будет проводить консорциум двух ведущих европейских институтов, Баскского центра изменений климата (BC3) и Metroeconomica, в сотрудничестве с национальными экспертами Украинского гидрометеорологического института, Украинского научно-исследовательского института лесного и агролесного хозяйства и Институт общественного здоровья имени А. М . Марзеева.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175554
 
 
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