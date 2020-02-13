 Связанная с Коломойским авиакомпания начнет полеты по шести маршрутам внутри Украины

Новые данные уже загружены в систему бронирования по состоянию на 13 февраля, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

Первыми, с 13 апреля, "Роза Ветров" начнет выполнять полеты из Киева во Львов и Харьков.

В Харьков авиакомпания будет летать один раз в день, во Львов – два раза в день, а с июня увеличит частоту до трех в день.

С 12 мая в маршрутную сеть авиакомпании добавится направление Киев-Запорожье, на котором запланировано выполнять два рейса в день.

С 18 мая "Роза Ветров" откроет ежедневные рейсы из Киева в Николаев.

Также в рамках летнего расписания авиакомпания сохранит свой нынешний внутренний маршрут Киев-Днепр с постепенным наращиванием частоты полетов до четырех в день и увеличит частоту полетов на маршруте Киев-Одесса до двух рейсов в день в апреле и до трех рейсов в день в июне.

В системе бронирования указано, что полеты по внутренним маршрутам будут выполняться региональными турбовинтовыми самолетами ATR 72 и региональными реактивными самолетами Embraer 145.

Вылеты и прилеты в Киеве будут обслуживаться в терминале D аэропорта "Борисполь". Все загруженные тарифы включают перевозку багажа 23 кг.

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Как сообщалось, ранее стало известно, что "Роза Ветров" запустит обновленную программу регулярных рейсов по Украине с 29 марта 2020 года с вступлением в силу летнего расписания.

Внутренние рейсы авиаперевозчик будет обслуживать на региональных турбовинтовых самолетах ATR 72-600 в компоновке на 70 мест. В конце 2019 года "Роза Ветров" сообщила, что подписала соглашение о намерении лизинга восьми ATR 72-600 в течение 2020-2022 годов.

По данным СМИ, авиакомпания Windrose входит в сферу влияния финансово-промышленной группы "Приват", совладельцем которой является Игорь Коломойский.

В то же время официально такая информация не подтверждена. В Государственном реестре юрлиц учредителями компании значатся ООО "Райдел", ООО "Феста", "Ренли" и две кипрские компании Bregenzer Limited и Perfekciy Ltd.