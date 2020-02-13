[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.38 26.48
 Транспорт
  415  1
Все про:инвестиции (884) сотрудничество (424) Укрзализныця (2628) Криклий (72) Deutsche Bahn (4)

 Стратегический партнер "Укрзализныци" должен инвестировать в компанию, – Криклий

Любой стратегический партнер "Укрзализныци", который хочет участвовать в управлении компанией, должен инвестировать деньги в ее развитие.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью LIGA.net, передает БизнесЦензор.

"Если DB, или кто-то другой, на этапе перехода в управление говорит нам: я хочу зарабатывать, но если сделаю хуже, я солидарен с вами и несу ответственность, убытки, риски, делю с вами это бремя. Тогда это интересно. Больше всего мне, конечно, хотелось бы, чтобы это было не просто управление. Игрок, который подключится к "Укрзализныце" и станет стратегическим партнером, должен заходить деньгами. Нет большей и лучшей ответственности, чем участие деньгами", - считает Криклий. 

Как сообщалось, 5 февраля АО "Укрзализныця", национальный оператор железных дорог Германии Deutsche Bahn AG и компания DB Engineering&Consulting GmbH подписали меморандум о взаимопонимании относительно стратегического партнерства по развитию "Укрзализныци".

Как уточнили в пресс-службе Мининфраструктуры, конкретные границы и дальнейшие условия сотрудничества между компаниями будут согласованы в рамках отдельного Соглашения о стратегическом партнерстве. На начальном этапе стороны изучат состояние компании и составят Дорожную карту изменений. На этапе реализации проекта будут назначены руководители, ответственные за внедрение стратегической дорожной карты. Он продлится до 31 декабря 2020 года.

После этапа реализации, с 1 января 2021 года, начнется управленческий этап, во время которого компания DB E&C будет предоставлять "Укрзализныци" поддержку в сфере управления согласно Ключевыми показателями эффективности.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175550
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Если разогнать всех паразитов " АО,ООО и пр "Рогов с копытами"( как это было при Г. Кирпе ),присосавшихся к супербогатейшему государственному предприятию "Укрзализныци", то в кратчайшее время эта отрасль экономики сможет дотировать бюджет Украины,организовывать банкеты всем "инвесторам" рассказывая что они тут не нужны- от своих паразитов еле избавились и дотировать МВФ. Ну а пока у нас "рынок",то как говорили классики современности "маем то что маем".
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
авто АЗС аэропорт банки Кабмин НБУ Новости компаний Укрзализныця Харьков
 
 
 
 
 
 вверх