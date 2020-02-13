 Стратегический партнер "Укрзализныци" должен инвестировать в компанию, – Криклий

Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью LIGA.net, передает БизнесЦензор.

"Если DB, или кто-то другой, на этапе перехода в управление говорит нам: я хочу зарабатывать, но если сделаю хуже, я солидарен с вами и несу ответственность, убытки, риски, делю с вами это бремя. Тогда это интересно. Больше всего мне, конечно, хотелось бы, чтобы это было не просто управление. Игрок, который подключится к "Укрзализныце" и станет стратегическим партнером, должен заходить деньгами. Нет большей и лучшей ответственности, чем участие деньгами", - считает Криклий.

Как сообщалось, 5 февраля АО "Укрзализныця", национальный оператор железных дорог Германии Deutsche Bahn AG и компания DB Engineering&Consulting GmbH подписали меморандум о взаимопонимании относительно стратегического партнерства по развитию "Укрзализныци".

Как уточнили в пресс-службе Мининфраструктуры, конкретные границы и дальнейшие условия сотрудничества между компаниями будут согласованы в рамках отдельного Соглашения о стратегическом партнерстве. На начальном этапе стороны изучат состояние компании и составят Дорожную карту изменений. На этапе реализации проекта будут назначены руководители, ответственные за внедрение стратегической дорожной карты. Он продлится до 31 декабря 2020 года.

После этапа реализации, с 1 января 2021 года, начнется управленческий этап, во время которого компания DB E&C будет предоставлять "Укрзализныци" поддержку в сфере управления согласно Ключевыми показателями эффективности.