[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.38 26.48
 Энергетика, Транспорт
  1270  0
Все про:авто (2218) АЗС (696) цены (1239) дизтопливо (598)

 Крупные сети АЗС продолжили снижать цены на дизтопливо

Розничные цены на дизельное топливо 13 февраля в ряде сетей снизились на 10-50 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, сеть ОККО снизила цену на дизтопливо на 20 копеек – до 26,99 грн/л.

Стоимость топлива в сети AMIC снизилась также на 20 коп. – до 25,79 грн/л.

На 50 копеек за литр дизтопливо подешевело на станциях Chipo и "Автопорт".

Кроме того, на 10-30 коп./л дизельное топливо подешевело в сетях "Катрал" и "БРСМ-Нафта".

Читайте также: Зеленский предложил легализировать незаконные НПЗ

Напомним, в период со 2 декабря 2019 года по 11 февраля 2020 года средние цены на бензин и дизельное топливо снизились на 2,03-2,20 грн/л.

Со второй декады января снижение цен дизельного топлива на АЗС приостановилось из-за роста цен в оптовом сегменте, неопределенной ситуации с поставками из Беларуси и общей напряженности на мировом рынке нефти.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175547
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
авто АЗС аэропорт банки Кабмин НБУ Новости компаний Укрзализныця Харьков
 
 
 
 
 
 вверх