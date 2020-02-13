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Все про:авиация (1228) банкротство (325) авиасообщение (1456)

 Турецкий собственник авиакомпании Atlasjet Ukraine начал процедуру банкротства

Турецкая авиакомпания Atlasglobal запустила процедуру банкротства и прекратила выполнение рейсов 12 февраля.

Как сообщают турецкие СМИ, созданный в 2001 году авиаперевозчик станет первым банкротом в истории гражданской авиации Турции, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

Авиакомпания испытывала финансовые трудности в последние годы и 26 ноября 2019 года приостановила полеты. 21 декабря 2019 года рейсы были возобновлены, но по сокращенной маршрутной сети. Полеты выполнялись из Стамбула в Анталию, Лондон, Багдад, Тель-Авив, Тегеран и Амстердам.

Как сообщалось, проблемы Atlasglobal отразились и на дочерней авиакомпании Atlasjet Ukraine, которая 26 ноября 2019 года прекратила полеты по своему единственному маршруту Одесса-Стамбул.

В планах авиакомпании был возврат на эту линию и запуск рейсов Киев-Стамбул, которые Atlasjet Ukraine рассчитывала открыть в марте 2020 года. Авиаперевозчик успел получить необходимые права в декабре 2019 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175545
 
 
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