 Турецкий собственник авиакомпании Atlasjet Ukraine начал процедуру банкротства

Как сообщают турецкие СМИ, созданный в 2001 году авиаперевозчик станет первым банкротом в истории гражданской авиации Турции, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

Авиакомпания испытывала финансовые трудности в последние годы и 26 ноября 2019 года приостановила полеты. 21 декабря 2019 года рейсы были возобновлены, но по сокращенной маршрутной сети. Полеты выполнялись из Стамбула в Анталию, Лондон, Багдад, Тель-Авив, Тегеран и Амстердам.

Как сообщалось, проблемы Atlasglobal отразились и на дочерней авиакомпании Atlasjet Ukraine, которая 26 ноября 2019 года прекратила полеты по своему единственному маршруту Одесса-Стамбул.

В планах авиакомпании был возврат на эту линию и запуск рейсов Киев-Стамбул, которые Atlasjet Ukraine рассчитывала открыть в марте 2020 года. Авиаперевозчик успел получить необходимые права в декабре 2019 года.