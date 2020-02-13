 Поставки российского угля на ТЭС и ТЭЦ Украины достигли 88% (обновлено)

Об этом сообщили Интерфакс-Украина в Министерстве энергетики и охраны окружающей природной среды, передает БизнесЦензор.

В частности, из РФ на украинские электростанции поступило 5,31 млн тонн угля (доля – 88,4%), из США – 693,9 тыс. тонн (11,6%), из ЮАР – 0,8 тыс. тонн.

Как сообщалось, отгрузка энергетического угля на ТЭС и ТЭЦ Украины в 2018 году составила 5,13 млн тонн. В частности, из РФ на электростанции страны поступило 4,08 млн тонн угля (доля – 79,5%), из США – 779,9 тыс. тонн (15,2%), из ЮАР – 271,9 тыс. тонн (5,3%).

Отгрузка энергетического угля на ТЭС и ТЭЦ Украины в 2017 году составила 5,09 млн тонн. В частности, из РФ на электростанции страны поступило 3,763 млн тонн угля (доля – 73,9%), из ЮАР – 759,4 тыс. тонн (14,9%), из США – 449,5 тыс. тонн (8,8%), из Польши – 118,9 тыс. тонн (2,3%).