[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.38 26.48
 Финансы, Корпоративные отношения
  487  0
Все про:банки (3763) Фонд гарантирования вкладов (944) Клименко (75)

 Фонд гарантирования предложил беглому Клименко забрать остатки имущества банка "Юнисон"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил удовлетворение акцептованных требований кредиторов ПАО "Банк "Юнисон", оставшееся имущество банка может быть возвращено его владельцам.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда, передает БизнесЦензор.

Так, после удовлетворения требований всех кредиторов банка "Юнисон" осталось нереализованное имущество: 408 кредитов, по которым есть задолженность, дебиторская задолженность, 98 единиц компьютерной техники, 15 транспортных средств, мебель, инвентарь, банки векселей и чековых книжек.

Как отмечают в Фонде, акционеры банка имеют право на получение остаточного имущества (активов) и не позднее 30 дней с даты размещения этого сообщения на сайте ликвидируемого банка, должны направить заявление о намерении получить указанное имущество или об отказе от его получения.

Читайте также: Фонд гарантирования пожаловался на "беспредел" судов при ликвидации банка Клименко

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) по предложению Фонда гарантирования вкладов и физических лиц 18 июня 2018 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк "Юнисон".

Ранее Фонд гарантирования неоднократно заявлял, что бывшие владельцы неплатежеспособного ПАО "Банк "Юнисон" с помощью незаконных решений судов пытаются предотвратить ликвидацию банка и вернуть контроль над ним.

Судебные споры в этом отношении длились 3 года. В итоге Шестой апелляционный административный суд 1 октября 2019 года удовлетворил жалобу Национального банка и подтвердил законность ликвидации банка "Юнисон". 

Напомним, правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении ПАО "Банк "Юнисон" к категории неплатежеспособных 28 апреля 2016 года из-за непрозрачной структуры собственности.

По данным СМИ, фактическим собственником банка является Александр Клименко - министр доходов и сборов в правительстве Николая Азарова, который также неформально владеет медиа холдингом "Вести" и сейчас находится в России.

По данным НБУ на 1 октября 2015 года по общему объему активов (825,89 млн грн) банк "Юнисон" занимал 71 место среди 123 работающих украинских банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175538
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
авто АЗС аэропорт банки Кабмин НБУ Новости компаний Укрзализныця Харьков
 
 
 
 
 
 вверх