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 "Турбоатом" может получить контракт на $1 миллиард на строительстве АЭС в Узбекистане

Фонд госимущества уверен в победе "Турбоатома" в тендере на поставку турбин для строительства новой атомной электростанции в Узбекистане стоимостью $1 млрд.

Об этом глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко сообщил во время визита в Харьковскую область, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ФГИ.

По словам главы Фонда, уже поданы предложения для участия в тендере, проведены предварительные переговоры с посольством Узбекистана и компанией УЗАТОМ.

"Мы уверены в победе в этом контракте, потому что наша продукция является уникальной. Первая турбина мощностью 1 млн 200 тыс. мегаватт будет запущена в начале следующего года в производство, после проведения тендерной процедуры", – сообщил Сенниченко.

Председатель Фонда отметил, что общая сумма контракта на изготовление 4 турбин составляет почти $1 млрд, что позволит обеспечить предприятие работой на несколько лет вперед.

По данным ФГИ, сейчас на предприятии "Турбоатом" работает 3500 сотрудников, там самая высокая заработная плата среди промышленно-производственного персонала – 18 500 грн.

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По словам Сенниченко, получив в управление завод "Электротяжмаш", Фонд государственного имущества способствует восстановлению ранее утраченных цепочек, так как "Турбоатом" и "Электротяжмаш" очень связаны и достигнут большего успеха, если будут работать вместе.

Глава ведомства отметил, что ФГИ уже заменил руководство "Энерготяжмаша", по результатам двух месяцев его работы разблокированы счета и полностью выплачена заработная плата работникам.

"С 1 марта предприятие переходит на полную рабочую неделю. Задача менеджмента – выполнение финансового плана 2020: увеличить объемы производства на 50%, до 2,8 млрд грн, поднять заработную плату персонала на 30%, увеличить капитальные инвестиции в два раза, выйти в прибыль", – подчеркнул Сенниченко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175534
 
 
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