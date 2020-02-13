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 Футбольный клуб Ахметова получил лицензию для запуска собственного телеканала

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 13 февраля решил выдать ЧАО "Футбольный клуб "Шахтер" лицензию сроком на 10 лет на кабельное вещание телеканала FCSD.

Как сообщил представитель "Шахтера" на заседании, телеканал FCSD станет первым футбольным клубным телеканалом в Украине, передает БизнесЦензор со ссылкой на издание "Детектор медіа".

Планируется, что канал будет вещать круглосуточно и транслировать матчи "Шахтера", в том числе и архивные (клуб имеет видеоархив за 20 лет), до- и послематчевую аналитику, интервью с игроками, репортажи о жизни футбольной команды.

При этом канал "Шахтера" не будет входить в "Медиа Группу Украина" своего владельца Рината Ахметова, которая уже имеет три собственных футбольных канала. Дистрибуцией и монетизацией клубного канала заниматься коммерческий отдел ФК "Шахтер".

FCSD планирует сказать в сетях кабельных операторов, IPTV и OTT-провайдеров. Также канал будет распространять свой контент на сайте футбольного клуба.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175527
 
 
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Матчи, где Шахтер проиграет с разгромньім счетом(типа какая боль) будут показьівать?
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