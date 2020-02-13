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 Мининфраструктуры ведет переговоры о возобновлении работы представительства WizzAir в Украине

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что на данный момент идет диалог с авиакомпанией WizzAir о возобновлении работы ее представительства в Украине.

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

"Им интересен рынок Украины и возврат представительства. Они видят, как мы динамично растем на 20% в год, опережая среднеевропейские показатели. Вопросы, которые мне задали... По ним готовимся. Когда это будет, на каких условиях говорить не могу - идет диалог. Если получится, это будет большой и важный сигнал для остальных", - сказал Криклий.

Wizz Air закрыла украинскую авиакомпанию "Визз Эйр Украина" в 2015 году и резко сократил количество рейсов из Украины.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175521
 
 
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