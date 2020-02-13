 "Укрсиббанк" сменил главу правления

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение наблюдательный совет банка принял 12 февраля. Дюпуш занимает должность руководителя региона Марокко группы BNP Paribas.

Согласно сообщению, глава правления "Укрсиббанка" Филипп Дюмель написал заявление об увольнении по соглашению сторон с 28 февраля 2020 года.

Дюпуш приступит к исполнению обязанностей главы правления банка после согласования его кандидатуры Национальным банком Украины (НБУ).

Временно исполнять обязанности главы правления банка будет заместитель председателя правления – главный операционный директор Андрей Кашперук.

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Как сообщалось, согласно данным отчетности, чистая прибыль "Укрсиббанка" по итогам работы в 2019 году составила 2,58 млрд, по сравнению с 2,66 млрд грн в 2018 году.

"Укрсиббанк" основан в 1990 году. Его акционерами являются BNP Paribas S.A (Франция), владеющий 60% уставного капитала банка и Европейский банк реконструкции и развития – 40%.

По данным НБУ, на 1 января 2020 года по размеру общих активов (56,02 млрд грн) "УкрСиббанк" занимал 9 место среди 75 действовавших банков в Украине.