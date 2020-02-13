 Blauberg Group стала владельцем украинского производителя вентиляционных систем

Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, Blauberg Group стала владельцем 61,25% акций АО "Вентс", ранее принадлежавших зарегистрированной в Люксембурге компании Building Products European S.A. (конечный бенефициар – киевлянин Александр Клапишевский), и 38,75% акций, принадлежавших кипрской Veitford Investments Limited (конечный бенефициар – Анатолий Цьомик). Дата перехода права собственности – 7 февраля 2020 года.

В то же время, согласно информации на сайте Blauberg Group, "Вентс" и ранее входил в состав группы Blauberg.

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На своем сайте "Вентс" утверждает, что является крупнейшим в мире предприятием по производству вентиляционного оборудования, продавая продукцию более чем в 110 стран. Его производственные мощности сосредоточены в Боярке (Киевская облас ть) и занимают более 60 тыс. кв. м (16 цехов). Ассортимент продукции - более 10 тыс. наименований для бытовой, коммерческой и промышленной вентиляции под торговыми марками ВЕНТС, "Домовент", "Пластивент", "Алювент", X-VENT, AirVENTS.

По данным финотчета компании, на 1 января 2019 года в ней работало 2,76 тыс. чел. Чистый доход компании в 2018 году вырос на 17,2% к 2017 году – до 2,66 млрд грн, чистая прибыль – на 7%, до 126,4 млн грн. Доля экспорта в объеме продаж составила 80%.

Основные рынки сбыта – Украина, страны Европы, СНГ, Азии, Ближнего Востока, Америки, Австралия. На сайте Blauberg Group сообщается, что в ее состав входят семь заводов на территории Европы, 24 представительства во всем мире.