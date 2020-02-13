 Цена импортного газа в январе продолжила снижаться, – Минэкономики

Об этом свидетельствуют данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, по данным таможенной статистики, украинские предприятия в декабре 2019 года импортировали газ по средней цене $176,69 или 4130,7 грн за тысячу кубометров, по сравнению с 4276,7 грн или $177,38 за тыс. куб. м в ноябре 2019 года.

В октябре цена импортного газа составляла $199,51 или 4988,46 грн, а в сентябре 2019 года – $174,69 или 4272,8 грн за тысячу кубометров.

Ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко неоднократно отмечал, что публикуемая Минэкономики средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.