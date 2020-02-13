 "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы "Интерсити+" из Киева в Харьков

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Назначены дополнительные рейсы поезда № 720/719 Киев - Харьков - Киев отправлением из Киева 15, 18, 22, 25, 29 февраля и 3, 7, 10, 14 марта, из Харькова 16, 19, 23, 26 февраля и 1, 4, 8, 11 и 15 марта.

В указанный период поезд будет курсировать ежедневно.

Поезд № 720 Киев - Харьков отправляется из Киева в 18:30 и прибывает в Харьков в 23:36. В обратном направлении из Харькова поезд № 719 отправляется в 5:56 и прибывает в Киев в 11:08.

На харьковском направлении также курсируют скоростные поезда Интерсити + № 722/721, № 724/723 и № 726/725.