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 "Укрпошта" остановила прием посылок в Китай

АО "Укрпошта" приостановила прием отправлений в Китай из-за сокращения большинством авиакомпаний рейсов в эту страну.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрпошты" сообщает БизнесЦензор.

"Никаких запретов со стороны Национальной почты Китая сейчас нет. Однако, в связи со значительным сокращением большинством авиакомпаний рейсов в Китай на не неизвестный срок, прием всех видов отправлений в Китай временно приостановлено", - сообщает "Укрпошта".

Все отравления, принятые до 11 февраля, будут доставлены, однако общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены, сообщает компания.

"Укрпошта" также заявляет, что почта Китая и другие другие логистические партнеры, осуществляющие доставку из этой страны в Украину, не имеют никаких запретов от Всемирной организации здравоохранения и Всемирного почтового союза на вывоз почты из Китая.

"Однако, из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний, сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены", - сообщает "Укрпошта".

Также "Укрпошта" заявляет, что ВОЗ не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли с Китаем.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175498
 
 
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