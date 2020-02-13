 "Укрпошта" остановила прием посылок в Китай

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрпошты" сообщает БизнесЦензор.

"Никаких запретов со стороны Национальной почты Китая сейчас нет. Однако, в связи со значительным сокращением большинством авиакомпаний рейсов в Китай на не неизвестный срок, прием всех видов отправлений в Китай временно приостановлено", - сообщает "Укрпошта".

Все отравления, принятые до 11 февраля, будут доставлены, однако общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены, сообщает компания.

"Укрпошта" также заявляет, что почта Китая и другие другие логистические партнеры, осуществляющие доставку из этой страны в Украину, не имеют никаких запретов от Всемирной организации здравоохранения и Всемирного почтового союза на вывоз почты из Китая.

"Однако, из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний, сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены", - сообщает "Укрпошта".

Также "Укрпошта" заявляет, что ВОЗ не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли с Китаем.