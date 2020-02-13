 Каждый пятый житель Днепропетровской области платит за газ онлайн

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Днепропетровскгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

Для пользователей Личного кабинета на сайте 104.ua доступны платежные платформы EasyPay, Portmone, Ipay, MasterPass. Кроме того, для удобства потребителей также есть возможность оплатить через интернет-банки Приват 24 и Ощад 24.

Чаще всего потребители газа Днепропетровской области платят за газ онлайн через Приват 24. Только в прошлом году клиенты ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" совершили более 2,5 млн платежных операций.

"Наша компания постоянно расширяет возможности для клиентов. Поэтому в прошлом году был разработан Viber-бот, с помощью которого можно загрузить платежку и заплатить за газ онлайн. Потребителей, которые оценили преимущества дистанционной оплаты, становится все больше, ведь рассчитаться за газоснабжение можно в любое удобное время, прямо из дома или офиса, без очередей и лишних переплат", - говорит директор ООО" Днепропетровскгаз Сбыт" Татьяна Соболь.

"Днепропетровскгаз Сбыт" оплачивает банковский комиссионный сбор за каждым оплаченным счетом в размере 0,3%. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 30.09.2015 года №792 "Об обеспечении проведения расчетов за природный газ". Однако, ряд банков и сервисов при оплате за газ дополнительно взымают с потребителей собственный комиссионный сбор и самостоятельно определяют его размер.