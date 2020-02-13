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 Госгеонедр выставит на аукционы 12 нефтегазовых участков, – Гончарук

Государственная служба геологии и недр в феврале выставит на электронные аукционы специальные разрешения на пользование 12 нефтегазовыми участками, сообщил премьер-Алексей Гончарук.

Об этом сообщает телеграм-канал Гончарука, передает БизнесЦензор.

"К подписанию готовятся 9 соглашений о распределении углеводородных недр, а также запущен "Инвестиционный атлас недропользователя", на который нанесли более 100 готовых к недропользования объектов, в частности перспективные нефтегазовые площади. В феврале уже стартуют 12 аукционов по участкам через электронные торги", - сообщил Гончарук.

"Важно! Мы продаем не сами месторождения, а только разрешения на пользование недрами", - добавил он.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175491
 
   
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