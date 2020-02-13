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Все про:Бойко Владимир (1) ГПУ (749) прокурор (15) Курченко (188)

 Прокурор по делу Бойко получил от его окружения месторождение минеральных вод

Новым совладельцем ООО "Трускавецкие лечебные воды" стал экс-первый заместитель военного прокурора Владимир Жербицкий, которому теперь принадлежит четверть в уставном капитале фирмы.

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

"Трускавецкие лечебные воды" были созданы в 2016 году. К февралю текущего года его владельцем было ПАО "Трускавецкурорт". Это ПАО обладает рядом курортов в Трускавце, а для оптимизации расходов по эксплуатации Трускавецкого месторождения минеральных вод создало отдельное предприятие - "Трускавецкие лечебные воды". Фирме было передано также специальное разрешение №2005 на пользование месторождением минвод, в том числе, участком "Нафтуся". Планировалось, что совладельцем фирмы станет Трускавецкий горсовет, но проект не был реализован.

По данным Youcontrol, с 4 февраля новыми владельцами "Трускавецкие лечебные воды" стали четверо жителей Киева и Киевской области: Карлос Карапетян, Светлана Корнийко, Александр Стельмащук и Владимир Жербицкий.

Стельмащук недавно был директором закрытого венчурного фонда "Хантер", управляющей ЧАО "Трускавецкурорт". Его доля в уставном фонде компании составляет 24%.

Карлос Карапетян, кроме трускавецкого предприятия, является основателем киевского ООО "Парк-Авеню". А Светлана Корнийко обладает рядом фирм, занимающихся деятельностью отелей и ресторанов, а также строительством.

Владимир Жербицкий был первым заместителем военной прокурора Украины Анатолия Матиоса и ушел на пенсию в октябре 2017 года. Среди его дел было расследование сделок Сергея Курченко в банковской сфере и со сжиженным газом.

В 2017 году народный депутат "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко заявил, что в деле со сжиженным газом ГПУ еще в 2015 году подготовила обращение в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности и задержания нардепа Юрия Бойко, которого считала "участником преступной организации Сергея Курченко". Бойко подозревался в том, что в качестве министра ТЭК способствовал завышению объемов сжиженного газа для населения, который через фирмы Курченко продавался на рынке для частных предприятий.

Обращение в парламент не было передано, а в 2016 году Военная прокуратура заявила, что Бойко допрошен по делу Курченко как свидетель. Для привлечения Бойко к ответственности не хватило доказательств.

ГПУ заявила, что схема со сжиженным газом нанесла государству ущерб в 2 млрд грн.

"Трускавецкурорт" создано на базе восьми санаториев курорта Трускавец, четырех поликлинических учреждений, двух заведений общественного питания и десяти коллективных предприятий, предоставляющих коммунальные, производственные, транспортные и другие услуги на территории курорта.

Владельцами "Трускавецкурорт" является ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд" Хантер "(67%) и ООО" Полиинвестгрупп "(33%). Наибольший пакет акций "ЗНВКИФ" Хантер "в почти 34% принадлежит кипрской Kotryna holding ltd, владельцем которой указанная компания с Сейшельских островов VLD Holding Limited.

Бенефициаром "Полиивестгрупп" указан Максим Шапошников. Ранее фирма была полноценным владельцем "Трускавецкурорт", через компанию "DV corporation limited" была связана с Юлием Иоффе. Иоффе был заместителем Юрия Бойко в министерстве ТЭК и в Республиканской партии.

Председателем наблюдательного совета "Трускавецкурорт" является Павел Якубенко, а в состав совета входит его сын Владимир Якубенко, ранее работавший заместителем председателя правления "Нафтогаза Украины" и возглавлял ГП "Газ Украины". Также в наблюдательный совет "Трускавецкурорт" входит Вадим Украинский - вице-президент ГП НАЭК "Энергоатом". Он ранее работал заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и советником министра ТЭК Юрия Бойко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175481
 
   
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Нужно мафию Армией и полицией расстреливать и не брать в плен! Их тупо нужно уничтожать, как паразитов!!!
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Бойко+Курченко->Жербицкий->Mатиос->Порошенко

из всех рыгов петин билетик отказался брать только красномордый
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Нужно мафию Армией и полицией расстреливать и не брать в плен! Их тупо нужно уничтожать, как паразитов!!!
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А порохоботы тем временем засирают изо дня в день все ветки, рассказывая, какой порошенко и его команда патриоты. А виновники всех бед якобы Зеленский и ко.
Тьфу, мрази!
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Законник нарушивший закон, согласно законам джунглей и многовековым традициям людоедского племени, должен быть съеден на ужин. Прокурор по делу Бойко получил от его окружения месторождение минеральных вод - Цензор.НЕТ 5134
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Да, по этому ВОРЮГЕ давно параша на зоне плачет!!!!
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Поищите там рядом и имения самого гениального пгокугога Йугика Луценка, он же Йугик Апачи. Потому что не зря же он сказал что Бойко не причастен к вышкам Бойка
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Пусть г+г проведёт расследование на счёт Луценко, или беня мало бабок даёт, а так ты просто трепло, один из многих...
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проте нічого не заважає цьому вилупку "боротися" За краще Життя для нароту на всіх підху.йловських телеканалах. а на фоні вичурного пройдисвіта рабіновича, в цього козла вже навіть янгольські крила проглядаються.
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Да у нас в ВР 73 % предателей, а вы про прокуроров...
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дебіли наших анклавів - "наших" іменованих, не тих , що "за по-ребриком"...- його підтримують...
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все це на сьогодні - це СПРУТ - мафіозний СПРУТ...вся іменована "влада" в останні 28 років...
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А шоколадні тролі недоумки і далі про своє , про хворе.
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