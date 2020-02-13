 "Энергоатом" сократил производство электроэнергии на 3,5%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По данным пресс-службы НАЭК, плановое задание по производству электроэнергии за указанный период перевыполнено на 1,6%.

Доля "Энергоатома" в общей структуре производства электроэнергии в стране составила 55,5%, что на 3,9 п.п. больше января-2019.

Электростанции госпредприятия за отчетный период отпустили 7,375 млрд кВт-ч, что на 3,7% меньше, чем в январе 2019-го.

Объем освоения капитальных вложений составил 141,6 млн грн против 477,8 млн грн в январе 2019 года, финансирование капвложений – 1 млрд 768,9 млн грн против 1 млрд 204,4 млн грн.

За отчетный период НАЭК перечислила в бюджеты всех уровней 1 млрд 375,6 млн грн, расчеты по страхованию составили 236,7 млн грн.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС НАЭК составил 75,8%, что на 2,8 п. п. меньше, чем в январе 2019 года. При этом коэффициент готовности несения номинальной электрической нагрузки составил 75%, что на 3,8 п. п. меньше показателя января 2019 года.

В работе АЭС Украины в январе-2020 зафиксировано два нарушения, как и в январе-2019.

Общая продолжительность пребывания энергоблоков АЭС в ремонтах составила 120,75 суток, против 106,5 суток в январе 2019 года.

Радиационные параметры работы атомных электростанций за указанный период не превышали нормативные значения, радиационная защита персонала и населения обеспечивалась на достаточном уровне.

Как сообщалось, "Энергоатом" в 2019 году сократил производство электроэнергии на 1,65% (на 1 млрд 397,9 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 83 млрд 228,4 млн кВт-ч.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.