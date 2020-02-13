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 Транспорт, Корпоративные отношения
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 Крупнейший портовый оператор DP World заходит в Украину

Портовый оператор DP World начинает работать в Украине через приобретение контроля в TIS Container Terminal Ukraine, сообщил совладелец и гендиректор TIS Андрей Ставницер.

Об этом Ставницер написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Сегодня DP World заходит в Украину! Один из лидеров мировой портовой индустрии объявил о приобретении контроля в TIS Container Terminal Ukraine. Таким образом, Украина станет 51-ой страной, где оперирует DP World", – сообщил Ставницер.

Ставницер написал, что DP World входит в ТОП-3 портовых операторов мира.

"В 2019 году компания обработала 71 млн TEU (20 футовых контейнеров). Это в 71 раз больше, чем все украинские порты совокупно. Компания оперирует 78 морскими терминалами и самым большим индустриальным парком мира Jebel Ali Free Zone (JAFZA)", – сообщил он.

Как сообщалось, весной 2019 года дочерняя компания DP World – P&O Maritime Ukraine – начала работу в Одесском порту.

P&O Maritime Ukraine – дочерняя компания всемирного морского оператора P&O Maritime, которая в 2006 году была приобретена DP World Group, одним из крупнейших портовых операторов мира.

P&O Maritime Ukraine начала работать в Украине в 2018 году после приобретения P&O Maritime контроля над украинской буксирной компанией LB Shipping. Соинвестором в сделке выступила я компания SD Capital, созданная в 2016 году Андреем Ставницером – совладельцем и генеральным директором крупнейшего украинского порта "ТИС", и Филиппом Грушко – директором "ТИС" по развитию бизнеса.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175444
 
   
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