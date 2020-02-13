 Суд продлил ношение электронного браслета экс-президенту "Укрбуда"

Об этом ВАСК сообщил в Facebook, передает БизнесЦензор.

"12 февраля следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил срок действия обязанностей, возложенных на экс-президента государственной корпорации "Укрбуд" еще на 2 месяца", - сообщает ВАКС.

Подозреваемый должен не оставлять место жительства без разрешения следователя; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в данном уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующее подразделение Государственной миграционной службы паспорт , другие документы, дающие право выезда за границу, а также носить электронный браслет.

Экс-главу "Укрбуда" подозревают в присвоении имущества Национальной гвардии Украины.

Как сообщалось, 2 октября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении бывшему народному депутату Верховной Рады Максиму Микитасю в завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн путем неравноценного обмене построенных для Нацгвардии квартир на более дешевые.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения Микитасю в виде залога в сумме 5,5 млн грн, тогда как прокуратура требовала 300 млн грн залога.

В мае 2019 года детективы НАБУ по этому же делу задержали командующего Нацгвардией Юрия Аллерова. Были задержаны также генеральный директор компании-застройщика и оценщик. Впоследствии Аллеров вышел из СИЗО под залог в размере 4,8 млн грн.

19 сентября гендиректор корпорации "Укрбуд" Олег Майборода сообщил, что Микитась вышел из строительного бизнеса. 20 сентября Микитась подтвердил, что продал компанию "Укрбуд Девелопмент", не назвав покупателя и стоимость сделки.