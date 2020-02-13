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 Tesla отзывает 15 тысяч внедорожников из-за проблем с управлением

Американский производитель Tesla отзывает 15 тыс. внедорожников Model X из-за возможной проблемы, которая может привести к потере контроля над гидроусилителем руля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) и Министерство транспорта Канады. Будет отозвано 14 193 автомобиля в США и 843 в Канаде.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

По данным NHTSA и Минтранса, алюминиевые болты, скрепляющие гидроусилитель руля с корпусом редуктора, могут ломаться или подвергаться коррозии на некоторых автомобилях. В Tesla сообщили, что будут отзывать Model X, выпущенные до середины октября 2016 года. Это не коснется автомобилей этой модели, выпущенных позже.

В Минтрансе Канады заявили, что Tesla заменит подвесные болты и при необходимости сменит рулевой механизм.

В конце января Tesla отозвала 14 тыс. электромобилей в Китае из-за проблем с подушками безопасности, выпущенными японской компанией Takata. Отзыв затронет электромобили Model S, выпущенные в 2014–2016 годах.

Отзыв электромобилей Tesla — часть самого масштабного в истории отзыва автомобилей, причиной которого стало то, что подушки безопасности от фирмы Takata взрывались при срабатывании.

Это привело к гибели 20 человек и нескольким сотням пострадавших. По всему миру было в общей сложности отозвано более 37 млн автомобилей, среди компаний, затронутых отзывом, оказались Honda, Toyota, Audi, BMW, General Motors, Nissan.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175439
 
 
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