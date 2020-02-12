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 Пассажиропоток в аэропорту Харькова подскочил в январе на 55%

Пассажиропоток аэропорта "Харьков" в январе 2020 года вырос на 55% по сравнению с первым месяцем прошлого года и составил 111,6 тыс. человек.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, количество пассажиров на международных направлениях увеличилось на 67%, до 92,8 тыс. Рост на внутренних рейсах составил 18,8% при числе путешественников 18,8 тыс.

Число вылетов самолетов из аэропорта "Харьков" в январе 2020 года составило 435, что на 36% больше, чем в январе 2019 года. 324 рейса отправились за границу (+40%), 111 - в пределах Украины (+23%).

Наиболее популярными направлениями из Харькова в первом месяце 2020 года стали Шарм-эш-Шейх, Стамбул, Киев, Краков, Варшава, Гданьск, Вена, Вроцлав, Дортмунд и Прага.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175393
 
 
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