 Пассажиропоток в аэропорту Харькова подскочил в январе на 55%

Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, количество пассажиров на международных направлениях увеличилось на 67%, до 92,8 тыс. Рост на внутренних рейсах составил 18,8% при числе путешественников 18,8 тыс.

Число вылетов самолетов из аэропорта "Харьков" в январе 2020 года составило 435, что на 36% больше, чем в январе 2019 года. 324 рейса отправились за границу (+40%), 111 - в пределах Украины (+23%).

Наиболее популярными направлениями из Харькова в первом месяце 2020 года стали Шарм-эш-Шейх, Стамбул, Киев, Краков, Варшава, Гданьск, Вена, Вроцлав, Дортмунд и Прага.