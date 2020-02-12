 НБУ пересмотрел требования при расчете размера кредитного риска

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

Внесенные изменения предусматривают:

актуализацию предельных значений диапазонов вероятности дефолта банков-нерезидентов по результатам анализа статистических данных ведущих мировых рейтинговых агентств;

увеличение с 6 до 12 месяцев периода, за который банк должен осуществлять анализ результата деятельности банка-должника;

дополнения с учетом норм Налогового кодекса Украины перечня источников доходов должника-физического лица, которые могут учитываться банком при расчете количественных показателей его финансового состояния.

Указанные изменения внесены постановлением правления НБУ от 11 февраля 2020 года №17 "Об утверждении изменений в Положение об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям".