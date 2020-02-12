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 НБУ пересмотрел требования при расчете размера кредитного риска

Национальный банк Украины пересмотрел отдельные требования к оценке финансового состояния банков-должников и должников-физических лиц при расчете размера кредитного риска.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

Внесенные изменения предусматривают:

  • актуализацию предельных значений диапазонов вероятности дефолта банков-нерезидентов по результатам анализа статистических данных ведущих мировых рейтинговых агентств;
  • увеличение с 6 до 12 месяцев периода, за который банк должен осуществлять анализ результата деятельности банка-должника;
  • дополнения с учетом норм Налогового кодекса Украины перечня источников доходов должника-физического лица, которые могут учитываться банком при расчете количественных показателей его финансового состояния.

Указанные изменения внесены постановлением правления НБУ от 11 февраля 2020 года №17 "Об утверждении изменений в Положение об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175390
 
 
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