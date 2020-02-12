 Кабмин выделил 1 миллиард на закупку мебели и компьютеров для школ

Об этом сообщила министр образования и науки Анна Новосад, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам министра, основная часть субвенции – 1,03 млрд грн – будет направлена на закупку средств обучения и оборудования для учебных кабинетов начальной школы. Еще 25 млн грн на эти цели получат школы, которые внедряют пилотный проект Государственного стандарта начального образования.

Из этих средств 40% пойдет на закупку современной мебели, 35% – на приобретение компьютеров, 25% – на оборудование и средства обучения.

Закупка и доставка средств обучения и оборудования для начальной школы будет осуществляться на основе софинансирования из местных бюджетов в объеме 5-30% общей суммы, в зависимости от размера населенного пункта.

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Кроме того, 361 млн грн средств субвенции пойдут на развитие педагогов. В том числе 211,1 млн грн выделено на повышение квалификации учителей 5-11 (12) классов и 21 млн грн на проведение супервизии.

Эта часть субвенции также будет использована на профессиональное развитие директоров школ и их заместителей, учителей начальной школы, иностранных языков, ассистентов учителей и тех педагогов, которые преподают несколько предметов.