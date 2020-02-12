[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.35 26.5
 Власть, Социальная политика
  234  1
Все про:Кабмин (3877) субсидия (471) школа (81) Новосад (9)

 Кабмин выделил 1 миллиард на закупку мебели и компьютеров для школ

Кабинет министров на заседании в среду, 12 февраля, распределил 1,4 млрд грн субвенции из госбюджета на развитие Новой украинской школы.

Об этом сообщила министр образования и науки Анна Новосад, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам министра, основная часть субвенции – 1,03 млрд грн – будет направлена на закупку средств обучения и оборудования для учебных кабинетов начальной школы. Еще 25 млн грн на эти цели получат школы, которые внедряют пилотный проект Государственного стандарта начального образования.

Из этих средств 40% пойдет на закупку современной мебели, 35% – на приобретение компьютеров, 25% – на оборудование и средства обучения.

Закупка и доставка средств обучения и оборудования для начальной школы будет осуществляться на основе софинансирования из местных бюджетов в объеме 5-30% общей суммы, в зависимости от размера населенного пункта.

Читайте также: Кабмин выделил 3,5 миллиарда на ремонт и строительство опорных школ

Кроме того, 361 млн грн средств субвенции пойдут на развитие педагогов. В том числе 211,1 млн грн выделено на повышение квалификации учителей 5-11 (12) классов и 21 млн грн на проведение супервизии.

Эта часть субвенции также будет использована на профессиональное развитие директоров школ и их заместителей, учителей начальной школы, иностранных языков, ассистентов учителей и тех педагогов, которые преподают несколько предметов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175379
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А как-же пенсионеры ? Опять без денег останутся ?
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
авто АЗС банки Беларусь Кабмин Киев нефть НКРЭКУ Россия
 
 
 
 
 
 вверх