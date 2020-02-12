[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.35 26.5
 Транспорт
  136  0
Все про:порт (731) АМПУ (346) Ольвия (18)

 "Укроборонсервис" стал одним из операторов в порту "Ольвия"

С 12 февраля 2020 года государственное предприятие "Укроборонсервис" включено в Реестр морских портов Украины как портовый оператор специализированного морского порта "Ольвия".

Об этом сообщила Администрация морских портов Украины, передает БизнесЦензор.

Таким образом, на сегодня в специализированном морском порту "Ольвия" осуществляют деятельность:

  • ГП "Стивидорная компания" Ольвия" - портовый оператор, который является участником пилотного проекта по концессии;
  • ООО "Компания "Евровнешторг" - морской терминал, имеющий амбициозные цели по расширению бизнеса и клиентской базы;
  • ООО "ЕВТ Грейн" - портовый оператор, осуществляющий эксплуатацию морского терминала ООО "Компания "Евровнешторг";
  • ГП "Укроборонсервис" - портовый оператор, основным направлением деятельности которого является реализация государственных интересов Украины в сфере экспорта и импорта продукции и услуг военно-технического и специального назначения.

Действующим законодательством установлено, что Реестр морских портов Украины - электронная база данных по учету морских портов, целью которой является обеспечение данными, необходимыми для выполнения задач в сфере безопасности мореплавания, охраны окружающей среды, а также для осуществления государственного надзора (контроля). Ведение Реестра морских портов Украины осуществляется в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

Как Администратор Реестра государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" собирает, ведет учет, обобщает, систематизирует, анализирует, проводит проверку и вносит сведения в Реестр или исключает из него, обеспечивает техническое и технологическое сопровождение Реестра, доступ к нему, сохранение и защиту данных, содержатся в Реестре.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175374
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
авто АЗС банки Беларусь Кабмин Киев нефть НКРЭКУ Россия
 
 
 
 
 
 вверх