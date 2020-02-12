 "Укроборонсервис" стал одним из операторов в порту "Ольвия"

Об этом сообщила Администрация морских портов Украины, передает БизнесЦензор.

Таким образом, на сегодня в специализированном морском порту "Ольвия" осуществляют деятельность:

ГП "Стивидорная компания" Ольвия" - портовый оператор, который является участником пилотного проекта по концессии;

ООО "Компания "Евровнешторг" - морской терминал, имеющий амбициозные цели по расширению бизнеса и клиентской базы;

ООО "ЕВТ Грейн" - портовый оператор, осуществляющий эксплуатацию морского терминала ООО "Компания "Евровнешторг";

ГП "Укроборонсервис" - портовый оператор, основным направлением деятельности которого является реализация государственных интересов Украины в сфере экспорта и импорта продукции и услуг военно-технического и специального назначения.

Действующим законодательством установлено, что Реестр морских портов Украины - электронная база данных по учету морских портов, целью которой является обеспечение данными, необходимыми для выполнения задач в сфере безопасности мореплавания, охраны окружающей среды, а также для осуществления государственного надзора (контроля). Ведение Реестра морских портов Украины осуществляется в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

Как Администратор Реестра государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" собирает, ведет учет, обобщает, систематизирует, анализирует, проводит проверку и вносит сведения в Реестр или исключает из него, обеспечивает техническое и технологическое сопровождение Реестра, доступ к нему, сохранение и защиту данных, содержатся в Реестре.