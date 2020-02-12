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 Прибыль дочернего банка Credit Agricole в Украине превысила рекордные 1,7 миллиарда

Чистая прибыль "Креди Агриколь Банк" по итогам 2019 года составила 1,73 млрд грн, что на 18% или на 267 млн грн больше, чем за 2018 год.

Как сообщает пресс-служба банка, это самая большая чистая прибыль финучреждения за годы его работы, передает БизнесЦензор.

Согласно приведенным данным, чистый процентный доход банка за 2019 год вырос на 7% и составил 2,48 млрд грн.

Активы банка по итогам 2019 года увеличились на 8% – до 35,3 млрд грн, в том числе кредиты и задолженность клиентов – на 5% до 25,06 млрд грн, а также инвестиции и ценные бумаги – на 46% до 1,46 млрд грн.

Обязательства банка в 2019 году выросли на 5% – до 30,15 млрд грн, вместе с тем субординированный долг сократился на 36% – до 679 млн грн.

Собственный капитал банка в 2019 году увеличился на 23% и составил 5,16 млрд грн.

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Как сообщалось, в 2019 года АО "Креди Агриколь Банк" выплатил дивиденды за 2018 год в размере 831,59 млн грн.

Согласно отчету банка, его чистая прибыль в 2018 году выросла на 31,8% – до 1,46 млрд грн.

"Креди Агриколь Банк" (ранее – "Индэкс-Банк") основан в 1993 году.

По данным Нацбанка, "Креди Агриколь Банк" на 1 января 2019 года по размеру общих активов (35,13 млрд грн) занимал 13 место среди 77 действовавших в стране банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175367
 
 
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