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 Fitch подтвердил рейтинги четырех частных украинских банков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) "Креди Агриколь Банка", "ПроКредит Банка" и "Правэкс-банка" в иностранной (на уровне "В") и национальной валюте ("В+") с позитивным прогнозом, а также РДЭ в обеих валютах "Альфа-Банка" (все – Киев) на уровне "В-" со стабильным прогнозом.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение агентства, передает БизнесЦензор.

Согласно релизу Fitch, агентство также повысило рейтинг жизнеспособности (VR) "Альфа-Банка" с "ссс" до "b-" и подтвердило аналогичные рейтинги "Креди Агриколь Банка" и "ПроКредит Банка" на уровне "b", а также "Правэкс-банка" – "b-", удалив их из списка на пересмотр.

Эксперты уточнили, долгосрочные РДЭ "Креди Агриколь Банка", "ПроКредит Банка" и "Правэкс-банка" будут повышены после улучшения суверенного рейтинга Украины, который на данный момент соответствует уровню "B" с "позитивном" прогнозом. Вместе с тем, повышение соответствующего рейтинга "Альфа-Банка" потребует либо усиления поддержки банка акционером, либо улучшения автономного профиля финучреждения.

Вместе с тем, аналитики отметили, что долгосрочные РДЭ в национальной валюте "Креди Агриколь Банка", "ПроКредит Банка" и "Правэкс-банка" на один уровень выше их долгосрочных РДЭ в иностранной валюте и суверенного рейтинга Украины, потому, что учитывают несколько меньшее потенциальное влияние потенциальных рисков в Украине на эмитентов.

Согласно релизу, Fitch может понизить VR четырех банков в случае возобновления ухудшения качества активов, которое, в частности, также приведет к понижению производительности финучреждений и их капитальных позиций, при отсутствии поддержки со стороны акционеров.

Эксперты уточнили, что для повышения VR "Альфа-Банку" и "Правэкс-банку" необходимо улучшить основные показатели прибыльности и уменьшить риски, тогда как повышение соответствующего рейтинга "Креди Агриколь Банка" и "ПроКредит Банка" возможно в случае дальнейшего улучшения операционной среды и снижения суверенных и макроэкономических рисков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175363
 
 
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